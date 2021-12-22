Представители Федерации гимнастики Азербайджана посетили Детский приют Ümid yeri

Представители Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) посетили Детский приют Ümid yeri, расположенный в бакинском поселке Бина, сообщает Trend со ссылкой на сайт AGF, передает Day.Az.

Во встрече вместе с сотрудниками Федерации гимнастики приняли участие и члены сборной команды Азербайджана по художественной гимнастике Зохра Агамирова и Арзу Джалилова.

Они хорошо провели время с маленькими воспитанниками Детского приюта Ümid yeri. Представители федерации и гимнасты поздравили детей с предстоящим Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира, пожелали им всего самого наилучшего.

Гимнасты подарили детям новогодние подарки и сфотографировались с ними на память.

Мероприятие прошло в соответствии с правилами карантинного режима в связи с пандемией COVID-19.