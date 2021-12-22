https://news.day.az/society/1418603.html В Азербайджане подготовят новый Семейный кодекс
В Азербайджане подготовят новый Семейный кодекс
В Азербайджане будет подготовлен новый Семейный кодекс.
Об этом сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
По ее словам, с этой точки зрения важен опрос, проведенный Центром социальных исследований.
"Семья, опирающаяся на национально - духовные ценности, составляет основу государства. Политика, проводимая демократическими странами, должна быть направлена на человеческие ресурсы. Существует институт семьи, исторически сформированный в мире, в том числе в Азербайджане. Государство реализует разные программы для сохранения этой модели", - сказала Мурадова.
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