Как уберечь себя от омикрон-штамма коронавируса

Стремительное распространение омикрон-штамма коронавируса обострило нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в мире. После начала вакцинации многие страны открыли границы для иностранных туристов, поскольку в мире наблюдалось снижение суточных заболеваний COVID-19. Однако ослабление карантинных ограничений наряду с появлениями новых штаммов коронавируса, в том числе штамма омикрон привели к угрозе новой волны пандемии.

Согласно последнему отчёту Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи заражения омикрон-штаммом зарегистрированы в 106 странах мира. Специальный посланник ВОЗ по COVID-19 Дэвид Набарро отметил, что число случаев заражения удваивается каждые два-три дня. По его словам, ситуация будет в 8 раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две недели.

По данным ВОЗ, высокие темпы распространения штамма "омикрон" приведут к увеличению числа госпитализаций, нагрузки на медицинских работников и, в целом, на систему здравоохранения. Эксперты отмечают, что это, в свою очередь, может привести к росту летальных исходов от штамма омикрон.

На этом фоне ряд европейских стран вводит новые ковид-ограничения с целью замедлить распространение штамма омикрон. Например, 18 декабря мэр Лондона Садик Хан объявил в городе режим ЧП из-за резкого роста числа случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. С 19 декабря Нидерланды объявили всеобщий локдаун в праздники из-за омикрон-штамма. Премьер-министр Марк Рютте заявил, что это неизбежно из-за пятой волны, которая обрушится на жителей страны с новым вариантом коронавируса. Власти Парижа отменили традиционный новогодний салют и фейерверк 31 декабря, а также шоу и празднования на Елисейских полях из-за распространения штамма коронавируса "омикрон". Кабинет министров Ирландии принял решение ввести комендантский час с воскресенья с 20:00 в гостиницах, кинотеатрах, барах, ресторанах и театрах, чтобы ограничить распространение коронавируса. Аналогичная ситуация и в других частях света. Правительство Малайзии запретило масштабные новогодние праздники в стране, чтобы не допустить распространения омикрон-штамма коронавируса.

В Азербайджане омикрон-штамм коронавируса пока не выявлен. По словам руководителя офиса ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, хотя новый штамм в Азербайджане не выявлен, это не означает, что "омикрон" не проникнет в страну: "Когда во всем мире распространился штамм "дельта", на вопрос распространится ли он в Азербайджане, я отвечала утвердительно. Это касается и штамма "омикрон". Новый штамм обнаруживается во всех странах. Не нужно паниковать из-за этого. Все используемые до сих пор вакцины эффективны и против нового штамма. Все требуемые защитные меры уберегают и от "омикрона". Для того, чтобы защитить себя и своих близких, важно строго соблюдать защитные меры".

Возникает вопрос, как защитить себя от омикрон-штамм коронавируса при его потенциальном выявлении в нашей стране? С этим вопросом Day.Az обратился к руководителю рабочей группы по инфекционным болезням Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB), инфекционисту Васиф Алиеву.

Специалист по инфекционным заболеваниям напомнил, что новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 B.1.1.529. впервые был обнаружен в ноябре в Южной Африке.

"До сих пор неизвестно, является ли омикрон-штамм коронавируса более заразным или более смертоносным, чем предыдущие мутации. Исследования в этом направлении продолжаются.

"Если в нашей стране всё-таки появится новый штамм COVID-19, то лечение и диагностика заболевания остаётся прежней. Способы защиты от вируса всё те же. Необходимо соблюдение правил личной гигиены, ношение медицинской маски в общественных местах, соблюдение социальной дистанции и, конечно же, вакцинироваться", - подытожил Васиф Алиев.

Абдул Керимханов