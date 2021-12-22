В Баку выросли зарплаты

Обнародована среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в городском Управлении статистики.

По предварительным данным, в январе - октябре 2021 года зарплата сотрудников составила 937 манатов 50 гяпиков. Это на 1,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.