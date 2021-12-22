https://news.day.az/society/1418662.html В Баку выросли зарплаты - ОФИЦИАЛЬНО
В Баку выросли зарплаты - ОФИЦИАЛЬНО
Обнародована среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в городском Управлении статистики.
По предварительным данным, в январе - октябре 2021 года зарплата сотрудников составила 937 манатов 50 гяпиков. Это на 1,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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