https://news.day.az/society/1418664.html Дорога Шамкир-Гядабей обледенела, автомобильное движение прервано - ФОТО
Дорога Шамкир-Гядабей обледенела, автомобильное движение прервано - ФОТО
Шамкирский участок автодороги Шамкир-Гядабей обледенел.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, с ночи возникли проблемы в движении автомобилей по дороге.
На территорию привлечены техника и работники Дорожно-эксплутационного ООО №25 Шамкирского района. Дорогу посыпали песком и солью. Принимаются меры для возобновления автомобильного движения.
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