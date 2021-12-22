Дорога Шамкир-Гядабей обледенела, автомобильное движение прервано

Шамкирский участок автодороги Шамкир-Гядабей обледенел.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, с ночи возникли проблемы в движении автомобилей по дороге.

На территорию привлечены техника и работники Дорожно-эксплутационного ООО №25 Шамкирского района. Дорогу посыпали песком и солью. Принимаются меры для возобновления автомобильного движения.