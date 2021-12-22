В этих районах Азербайджана выпал снег

В Губинском, Гусарском и Хызинском районах Азербайджана выпал снег.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в селе Грыз Губинского района высота снежного покрова достигла 25 см, в Хыналыге - 17 см, в Халтане - 13 см, в селе Ясаб Гусарского района - 15 см, в поселке Алтыагадж Хызинского района - 6 см.

Самая низкая температура воздуха была зафиксирована в селе Грыз Губинского района. Температура воздуха здесь опустилась до минус 8 градусов.

Снежная погода наблюдалась ночью и в Габалинском районе.