https://news.day.az/society/1418666.html В этих районах Азербайджана выпал снег - ВИДЕО
В этих районах Азербайджана выпал снег - ВИДЕО
В Губинском, Гусарском и Хызинском районах Азербайджана выпал снег.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в селе Грыз Губинского района высота снежного покрова достигла 25 см, в Хыналыге - 17 см, в Халтане - 13 см, в селе Ясаб Гусарского района - 15 см, в поселке Алтыагадж Хызинского района - 6 см.
Самая низкая температура воздуха была зафиксирована в селе Грыз Губинского района. Температура воздуха здесь опустилась до минус 8 градусов.
Снежная погода наблюдалась ночью и в Габалинском районе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре