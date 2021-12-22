Завтра в Баку будет снежная погода

Обнародован прогноз погоды на 23 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются временами осадки, местами с переходом в мокрый снег и снег. Утром местами слабый туман, будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью до 3° тепла, днем 3-5° тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 23-24 декабря на Абшеронском полуострове ожидается понижение температуры на фоне ветреной погоды и осадков, что неблагоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана ожидаются временами осадки, местами снег, туман. В отдельных районах осадки будут интенсивными. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха составит ночью 0-3° тепла, днем 3-8° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, в высокогорье 10-15° мороза, днем 0-3° мороза.