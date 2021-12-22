Фактическая погода в Азербайджане

Обнародована фактическая погода.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, с 21 по 22 декабря на территории страны местами прошли дожди, в горных районах выпал снег.

Скорость юго-западного ветра временами достигала в Нефтчале 26 м/с, в Сальяне, Нафталане - 26 м/с, в Шеки - 20м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове: в Маштаге, Пираллахы - 15 м/с.

По данным станции "Нефтяные Камни", высота волны достигла 2,2 м.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 5°, в низменных районах - до 5°, в горных районах -2-5°, в высокогорных районах -7-10°, в Нахчыванской АР - 0-3° мороза.