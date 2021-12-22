МЧС обратилось к населению в связи с похолоданием
Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с пожарной безопасностью и резким похолоданием.
Как передает Day.Az, МЧС призывает граждан:
- не использовать неисправные, нестандартные или изготовленные кустарным способом нагревательные приборы
- не перегружать электрическую сеть
- не оставлять без присмотра нагревательные приборы, не доверять их детям
- не хранить легковоспламеняющиеся материалы и легковоспламеняющиеся жидкости непосредственно возле отопительных приборов
- использовать устройства в соответствии с инструкциями (рекомендациями) завода-производителя
- доверять монтаж электрической и газовой сети только профессионалам и использовать для этой цели качественную продукцию
- регулярно проверять у специалистов исправность отопительных приборов и дымовых труб
- при появлении запаха газа в квартире воздержаться от включения света, открывать двери и окна, перекрыть доступ газа в квартиру и вызвать специалиста.
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