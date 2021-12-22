Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 28 142 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 3 083, вторую дозу получили 3 634, бустерную дозу - 21 425 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 125 458, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 147 759, вторую дозу получили 4 649 537, бустерную дозу - 1 328 162 человека.