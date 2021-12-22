https://news.day.az/society/1418929.html Скончался военнослужащий азербайджанской армии
Скончался военнослужащий азербайджанской армии
Скончался военнослужащий азербайджанской армии, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Военнослужащий Сафаров Дашгын Натиг оглу, находясь вне военной службы, скончался от острой сердечной и легочной недостаточности в гражданском госпитале Шамкирского района.
По факту ведется расследование .
Руководство минобороны выразило глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.
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