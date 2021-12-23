В Абшероне нетрезвый офицер таможни совершил ДТП

Один человек пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе Новханы-Бинагади.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в поселке Новханы.

Велиев Самир Бахрам оглу 1986 года рождения, выехал на встречную полосу на автомобиле марки "KIA Optima" и, совершая обгон, врезался в автомобиль марки "KIA Rio".

Удар был настолько сильным, что автомобиль, управляемый С.Велиевым, врезался также в придорожный знак, а затем в фонарный столб.

В результате аварии госпитализирована пассажирка автомобиля "KIA Rio" Гасымова Нурана Мубариз гызы 1994 года рождения.

Как сообщили в Абшеронском районном управлении полиции, С.Велиев управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Отметим, что С.Велиев - лейтенант Государственного таможенного комитета.