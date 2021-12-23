В Азербайджане в общественных местах выявили 6 больных коронавирусом
Сотрудники полиции 22 декабря выявили и задержали в общественных местах на территории республики шесть больных коронавирусом, нарушивших самоизоляцию.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.
Инфицированным было назначено лечение в домашних условиях, однако они самовольно покинули места проживания.
Правоохранители провели с нарушителями разъяснительные беседы. Их вернули домой с соблюдением всех медицинских процедур. Об этом также были проинформированы соответствующие учреждения здравоохранения.
В отношении трех задержанных возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов, повлекшее распространение заболеваний или создающее реальную опасность для распространения заболеваний) УК АР.
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