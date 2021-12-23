В Азербайджане в общественных местах выявили 6 больных коронавирусом

Сотрудники полиции 22 декабря выявили и задержали в общественных местах на территории республики шесть больных коронавирусом, нарушивших самоизоляцию.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

Инфицированным было назначено лечение в домашних условиях, однако они самовольно покинули места проживания.

Правоохранители провели с нарушителями разъяснительные беседы. Их вернули домой с соблюдением всех медицинских процедур. Об этом также были проинформированы соответствующие учреждения здравоохранения.

В отношении трех задержанных возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов, повлекшее распространение заболеваний или создающее реальную опасность для распространения заболеваний) УК АР.