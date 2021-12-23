https://news.day.az/society/1419153.html Массовые проверки в школах Азербайджана - в связи с карантином
Массовые проверки в школах Азербайджана - в связи с карантином
В период действия особого карантинного режима в 737 школах Азербайджана прошли мониторинги с целью проверки соблюдения требований соответствующих правил по организации образовательного и учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных заведениях.
Об этом сказал в четверг на пресс-конференции директор Государственного агентства по обеспечению качества в образовании Эльдар Оруджев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в первом полугодии 2021 года мониторинги охватили 137 школ, во втором - 600.
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