Вузы Азербайджана будут проходить аккредитацию в новом формате

В Азербайджане подготовлены новые критерии аккредитации вузов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Агентства по обеспечению качества в образовании Эльдар Оруджев.

Он отметил, что критерии представлены в Министерство образования и в ближайшее время ожидается утверждение.

"Благодаря этому будет возможно провести процесс аккредитации вузов с измеримыми критериями в новом формате", - отметил Оруджев.