https://news.day.az/society/1419283.html Вузы Азербайджана будут проходить аккредитацию в новом формате
Вузы Азербайджана будут проходить аккредитацию в новом формате
В Азербайджане подготовлены новые критерии аккредитации вузов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Агентства по обеспечению качества в образовании Эльдар Оруджев.
Он отметил, что критерии представлены в Министерство образования и в ближайшее время ожидается утверждение.
"Благодаря этому будет возможно провести процесс аккредитации вузов с измеримыми критериями в новом формате", - отметил Оруджев.
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