В Азербайджане выявлено еще 854 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 854 случая заражения коронавирусом,1 569 человек вылечились, 19 - скончались, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 613 059 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 591 724 человека вылечились, 8 257 - скончались, число активных больных составляет 13 078.

За последние сутки в стране проведено 11 462 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 5 788 891.