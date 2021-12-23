https://news.day.az/society/1419300.html В Азербайджане выявлено еще 854 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 854 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 854 случая заражения коронавирусом,1 569 человек вылечились, 19 - скончались, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 613 059 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 591 724 человека вылечились, 8 257 - скончались, число активных больных составляет 13 078.
За последние сутки в стране проведено 11 462 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 5 788 891.
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