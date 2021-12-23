Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 27 494 человека, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 952, вторую - 3 468, третью, бустерную дозу - 21 074 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 152 952. Первую дозу вакцины получили 5 150 711, вторую - 4 653 005 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 1 349 236 человек.