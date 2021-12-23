По приглашению Хулуси Акара семья азербайджанского шехида побывала в Турции

Министр Национальной обороны Турции Хулуси Акар пригласил в Турцию семью шехида старшего лейтенанта Азербайджанской Армии Валеха Мамиева, который пообещал ему "освободить наши земли от оккупации".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространило Министерство Национальной обороны Турции.

Отмечено, что семья шехида старшего лейтенанта Валеха Мамиева посетила Мемориал в Анкаре, побывала в Музее Ататюрка и Войны за независимость.