В Центре Гейдара Алиева состоялось интеллектуальное соревнование среди школьников "Научимся безопасному поведению на дорогах"
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23 декабря в Центре Гейдара Алиева совместной организацией Автомобильной Федерации Азербайджана (АФА), министерства образования и поддержкой Общественного Объединения "Региональное Развитие" состоялось интеллектуальное соревнование среди школьников "Научимся безопасному поведению на дорогах", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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