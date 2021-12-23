https://news.day.az/society/1419346.html В Центре Гейдара Алиева состоялось интеллектуальное соревнование среди школьников "Научимся безопасному поведению на дорогах" - ФОТО
В Центре Гейдара Алиева состоялось интеллектуальное соревнование среди школьников "Научимся безопасному поведению на дорогах" - ФОТО
23 декабря в Центре Гейдара Алиева совместной организацией Автомобильной Федерации Азербайджана (АФА), министерства образования и поддержкой Общественного Объединения "Региональное Развитие" состоялось интеллектуальное соревнование среди школьников "Научимся безопасному поведению на дорогах", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре