МККК пожертвовал ANAMA 20 комплектов индивидуальных защитных принадлежностей
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Международный комитет Красного Креста (МККК) пожертвовал Агентству по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) 20 комплектов индивидуальных защитных принадлежностей, среди которых защитный верхний костюм, шлем, щит, противоударные баллистические очки, наколенники и сумки с инструментами миноискателя.

Как передает Trend, об этом сообщается на странице Агентства в Facebook. Подчеркивается, что в целях поддержки расширения материально-технической базы структуры предусмотрено использование пожертвованных принадлежностей во время учений.

Отдел обучения и обеспечения качества АНАМА регулярно использует такие принадлежности в обучении новых слушателей и учениях по повышению квалификации.

Техническая поддержка гуманитарных операций по разминированию и деятельность по просвещению об опасности взрывных боеприпасов внесёт позитивный вклад в сотрудничество между АНАМА и МККК.

Агентство выразило благодарность Международному Комитету Красного Креста за внимание и поддержку гуманитарной деятельности по разминированию.