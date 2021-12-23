МККК пожертвовал ANAMA 20 комплектов индивидуальных защитных принадлежностей

Международный комитет Красного Креста (МККК) пожертвовал Агентству по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) 20 комплектов индивидуальных защитных принадлежностей, среди которых защитный верхний костюм, шлем, щит, противоударные баллистические очки, наколенники и сумки с инструментами миноискателя.

Как передает Trend, об этом сообщается на странице Агентства в Facebook. Подчеркивается, что в целях поддержки расширения материально-технической базы структуры предусмотрено использование пожертвованных принадлежностей во время учений.

Отдел обучения и обеспечения качества АНАМА регулярно использует такие принадлежности в обучении новых слушателей и учениях по повышению квалификации.

Техническая поддержка гуманитарных операций по разминированию и деятельность по просвещению об опасности взрывных боеприпасов внесёт позитивный вклад в сотрудничество между АНАМА и МККК.

Агентство выразило благодарность Международному Комитету Красного Креста за внимание и поддержку гуманитарной деятельности по разминированию.