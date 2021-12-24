https://news.day.az/society/1419422.html ДТП В Шеки - есть погибший и пострадавший
ДТП В Шеки - есть погибший и пострадавший
При ДТП в Шеки погиб один человек, еще один ранен.
ДТП произошло ночью на территории села Ашагы Кюнгют.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, легковой автомобиль марки Mercedes не справился с управлением и врезался в дерево на обочине дороги.
Находившийся в автомобиле в момент аварии житель Огузского района Мехман Ахмед оглу Алескеров 1995 года рождения, скончался от полученных травм различной степени тяжести. Еще один житель Огузского района Эльсевер Вугар оглу Раджабли был доставлен в Шекинскую центральную районную больницу. По факту проводится расследование.
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