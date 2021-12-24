При ДТП в Шеки погиб один человек, еще один ранен.

ДТП произошло ночью на территории села Ашагы Кюнгют.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, легковой автомобиль марки Mercedes не справился с управлением и врезался в дерево на обочине дороги.

Находившийся в автомобиле в момент аварии житель Огузского района Мехман Ахмед оглу Алескеров 1995 года рождения, скончался от полученных травм различной степени тяжести. Еще один житель Огузского района Эльсевер Вугар оглу Раджабли был доставлен в Шекинскую центральную районную больницу. По факту проводится расследование.