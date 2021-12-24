В Абшероне произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в поселке Джейранбатан сгорели воспламеняющиеся конструкции на площади 25 кв.м одноэтажного дома общей площадью 70 кв.м.

Во время пожара один человек получил ожоги. Остальная часть дома защищена от огня.

Пожар был потушен пожарными расчетами.