Cитуация на автодорогах Азербайджана в связи с погодными условиями

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) обнародовало информацию на автодорогах страны в связи с погодными условиями по состоянию на 10:00 24 декабря.

Как сообщили Day.Az в ГААДА, на Дороге Победы Ахмедбейли-Физули-Шуша без осадков, температура воздуха составляет 4-5 градусов мороза, обеспечено нормальное движение транспортных средств.

На автомагистрали Баку-Губа-государственная граница Российской Федерации: на территории Сиязаньского, Шабранского, Губинского и Гусарского районов без осадков, температура воздуха составляет 2-4 градуса мороза, дороги посыпаны песком и солью. На хыналыгской дороге выпало 10-12 см снега, дорога очищена от снега, посыпана песком и солью. Обеспечено движение транспортных средств.

На автомагистрали Евлах-Гянджа-государственная граница Грузии без осадков, обеспечено нормальное движение транспортных средств.