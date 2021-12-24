Активные больные коронавирусом обнаружены и задержаны в общественных местах

23 декабря сотрудники органов внутренних дел на территории республики обнаружили и задержали 6 активных больных коронавирусом в общественных местах.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу, вернули их в места проживания с соблюдением медицинских процедур. Об этом были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

Несмотря на назначение лечения на дому, в отношении одного человека, покинувшего место жительства, возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса.