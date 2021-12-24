https://news.day.az/society/1419544.html Активные больные коронавирусом обнаружены и задержаны в общественных местах
Активные больные коронавирусом обнаружены и задержаны в общественных местах
23 декабря сотрудники органов внутренних дел на территории республики обнаружили и задержали 6 активных больных коронавирусом в общественных местах.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу, вернули их в места проживания с соблюдением медицинских процедур. Об этом были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.
Несмотря на назначение лечения на дому, в отношении одного человека, покинувшего место жительства, возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса.
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