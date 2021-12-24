В Азербайджане утверждены поправки в связи с запретом доступа к иностранным сайтам спортивных ставок

В Азербайджане запрещается выход иностранных организаторов лотереи и операторов ставок на спорт, а также их продавцов в виртуальную среду.

Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана закон "О телекоммуникациях" был вынесен на обсуждение, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно поправке в закон, в перечень обязанностей операторов и провайдеров связи также вносится принятие в установленном органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, порядке мер по предотвращению организации и проведения азартных игр посредством телекоммуникационных услуг, организации или продажи билетов на участие в азартных играх (или иного права участия равнозначного билету), а также участия в азартных играх, в том числе доступа к виртуальной среде на территории страны иностранным организаторам лотерей и операторам спортивных ставок.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и утвержден во втором чтении.