Азербайджанские пограничники провели спецоперацию против контрабандистов

На границе Азербайджанской Республики с Исламской Республикой Иран задержаны подозреваемые в контрабанде наркотиков.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы, 23 декабря примерно в 03:10 на служебном участке Горадизского погранотряда Пограничных войск ГПС вблизи села Гарагювендикли Имишлинского района был остановлен для досмотра автомобиль марки "Nissan Maxima" (90-ZJ-055), в котором находились два человека.

Находившиеся в машине не подчинились команде "Стой!" пограничного наряда и попытались скрыться, но были задержаны. В ходе обыска у них было обнаружено в свертке и изъято 8 кг 300 г марихуаны.

Было установлено, что задержанные это житель города Баку Агаев Джейхун Сафар оглу (1997 г.р.) и житель Бейлаганского района Мисирли Али Мисир оглу (1999 г.р.).

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.