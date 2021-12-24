https://news.day.az/society/1419758.html Названо число студентов в Азербайджане, получающих стипендию
Названо число студентов в Азербайджане, получающих стипендию
В Азербайджане стипендии получают около 150 тысяч студентов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал завотделом по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов.
"Из них 15,5% получают стипендию "отличника", 23,1% - стимулирующую стипендию и 61,4% - обычную стипендию", - говорится в сообщении.
Отметим, что в соответствии с новыми указами и распоряжениями, подписанными Президентом Ильхамом Алиевым, наряду с пособиями, повышены и некоторые стипендии. Повышения вступят в силу с начала 2022 года.
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