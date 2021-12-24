https://news.day.az/society/1419780.html В Азербайджане за сутки выявлено 559 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлено 559 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено еще 559 случаев заражения коронавирусом, 1 104 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
12 пациентов с коронавирусом скончались.
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