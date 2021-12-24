Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 24 207 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 2 618, вторую дозу получили 3 204, бустерную дозу - 18 385 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 177 159, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 153 329, вторую дозу получили 4 656 209, бустерную дозу - 1 367 601 человек.