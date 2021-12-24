В “Википедии” создан раздел о Салатын Аскеровой на узбекском языке

В электронной энциклопедии "Википедия" на узбекском языке создан раздел о Национальном герое Азербайджана, журналистке Салатын Аскеровой, ставшей шехидом в Карабахе.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, в разделе, созданном по инициативе Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане, представлена подробная информация о жизни и деятельности Салатын Аскеровой.

Отмечено, что хотя она окончила Азербайджанский институт нефти и химии (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), тем не менее, проявляла интерес к журналистике. В 1984 году начала работать в газете "Баку", а 4 года спустя - "Moлодежь Азербайджана".

В своих статьях в основном писала о защите территориальной целостности Азербайджана. Периодически выезжала в Карабах для подготовки материалов из зоны конфликта. 9 января 1991 года по дороге из Лачина в Шушу была жестоко убита армянами недалеко от села Галадереси.

С разделом о Салатын Аскеровой на узбекском языке можно ознакомиться на следующем линке:

https://uz.wikipedia.org/wiki/Salatin_Askerova