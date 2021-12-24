31 декабря объявлено в американском штате Северная Каролина “Днем солидарности азербайджанцев”

Ряд официальных лиц американского штата Северная Каролина принял декларацию по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, в декларациях, подписанных губернатором штата Роем Купером, мэром Шарлотта Виолой Александер Лайлс, мэром Кэри Гарольдом Вайнбрехтом и мэром Дарема Стивеном М. Шевелином, говорится, что проживающие в мире 50 миллионов азербайджанцев ежегодно отмечают 31 декабря как День солидарности азербайджанцев мира.

Напоминается, что 28 мая 1918 года азербайджанский народ основал Азербайджанскую Демократическую Республику - первую в мусульманском мире светскую демократическую республику, осуществил ряд прогрессивных реформ, в том числе впервые предоставил женщинам избирательное право, что с 1991 года Азербайджан восстановил свою свободу и независимость.

Подчеркивается, что Азербайджан превратился в одну из наиболее динамично развивающихся, модернизирующихся стран мира, обладающую самой большой экономикой в регионе, и в крупнейшего торгового партнера США на Южном Кавказе.

Отмечается, что в Азербайджане существует традиция совместного мирного сосуществования мусульман, христиан, евреев и межрелигиозной гармонии.

Объявив 31 декабря 2021 года "Днем солидарности азербайджанцев" в штате Северная Каролина, губернатор и мэры городов призвали местных жителей присоединиться к празднику азербайджанцев.

Отметим, что декларации приняты по инициативе руководителя действующей в штате Северная Каролина Азербайджанской организации дружбы Адики Игбал.