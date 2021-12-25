Пожар в частном доме в Физули
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В селе Бала Бахменли Физулинского района произошел пожар в одноэтажном доме общей площадью 200 кв.м.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в МЧС сообщили, что сгорели воспламеняющиеся конструкции 3-х комнат, предметы домашнего обихода на площади 50 кв.м., и деревянные балки кровли на площади 85 кв.м.

Остальная часть дома была защищена от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.