https://news.day.az/society/1419895.html Пожар в частном доме в Физули
Пожар в частном доме в Физули
В селе Бала Бахменли Физулинского района произошел пожар в одноэтажном доме общей площадью 200 кв.м.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в МЧС сообщили, что сгорели воспламеняющиеся конструкции 3-х комнат, предметы домашнего обихода на площади 50 кв.м., и деревянные балки кровли на площади 85 кв.м.
Остальная часть дома была защищена от огня.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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