Задержана пара, подозреваемая в обороте фальшивых купюр

Городская полиция Мингячевира задержала лиц, подозреваемых в обороте фальшивых денежных купюр.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 23 декабря в Call-центр ведомства 102, а также в отдел полиции поступила информация о том, что двое расплатились с таксистом и в хлебопекарне поддельными 20-манатными купюрами.

В результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны уроженец Бардинского района Шамиль Мусаев и его сожительница, уроженка Агдама Илаха Мамедова, подозреваемые в сбыте фальшивых денег.

В ходе осмотра съемной квартиры И.Мамедовой в Мингячевире был обнаружен принтер и 49 поддельных купюр номиналом 50, 20, 5, 1 манат, которые были изъяты в качестве вещественных доказательств.

В ходе расследования выяснилось, что Ш.Мусаев после печати фальшивых купюр делил их с И.Мамедовой.

По данному факту возбуждено уголовное дело.