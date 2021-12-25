Прогноз погоды на воскресенье

26 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, умеренный юго-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 1-3, днем-7-9 градусов тепла, в Баку ночью - 1-3, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

26 декабря на Абшеронском полуострове ожидается усиление ветра гилавар, что может вызвать у некоторых метеочувствительных людей чувство дискомфорта.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, местами будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, в высокогорье - 13-15 градусов мороза, днем - 0-5 градусов мороза, местами до 3 градусов тепла.