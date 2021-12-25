Страшная авария в Хачмазе, столкнулись шесть автомобилей

На территории Хачмазского района произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на въезде в район столкнулись шесть автомобилей.

В результате происшествия житель Баку Самир Искендеров скончался на месте. Четверо были госпитализированы в Хачмазскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести.

По данному факту ведется расследование.