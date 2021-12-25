https://news.day.az/society/1419985.html Страшная авария в Хачмазе, столкнулись шесть автомобилей - ФОТО - ВИДЕО
Страшная авария в Хачмазе, столкнулись шесть автомобилей - ФОТО - ВИДЕО
На территории Хачмазского района произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на въезде в район столкнулись шесть автомобилей.
В результате происшествия житель Баку Самир Искендеров скончался на месте. Четверо были госпитализированы в Хачмазскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести.
По данному факту ведется расследование.
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