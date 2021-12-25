Снегопад в Азербайджане: полиция помогает застрявшим на дороге водителям

Cотрудники Дорожной полиции Азербайджана оказывают помощь водителям на дороге.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, инспекторы Дорожной полиции всегда готовы помочь водителям, если их автомобили застряли на дорогах, и они нуждаются в помощи.

В частности, сейчас такую помощь оказывают водителям в Губинском районе, где наблюдается сильный снегопад.