https://news.day.az/society/1419989.html Снегопад в Азербайджане: полиция помогает застрявшим на дороге водителям - ФОТО - ВИДЕО
Снегопад в Азербайджане: полиция помогает застрявшим на дороге водителям - ФОТО - ВИДЕО
Cотрудники Дорожной полиции Азербайджана оказывают помощь водителям на дороге.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, инспекторы Дорожной полиции всегда готовы помочь водителям, если их автомобили застряли на дорогах, и они нуждаются в помощи.
В частности, сейчас такую помощь оказывают водителям в Губинском районе, где наблюдается сильный снегопад.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре