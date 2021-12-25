В Азербайджане за сутки выявлен 501 случай заражения коронавирусом
Depozit faizini öncədən al!

В Азербайджане выявлен еще 501 случай заражения коронавирусом, 1 092 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

15 пациентов с коронавирусом скончались.