https://news.day.az/society/1420073.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 26 436 человек.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 2 578, вторую дозу получили 3 249, бустерную дозу - 20 609 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 11 203 595, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 155 907, вторую дозу получили 4 659 458, бустерную дозу - 1 388 230 человек.
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