Госкомитет организовал праздничное мероприятие под названием “Будем едины и солидарны!”

Государственный комитет по работе с диаспорой (ГКРД) провел по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и нового календарного года праздничную видеоконференцию под названием "Будем едины и солидарны!".

Как сообщили Day.Az в госкомитете, после того, как председатель ГКРД Фуад Мурадов объявил видеоконференцию с участием 570 наших соотечественников из 67 стран открытой, минутой молчания была почтена светлая память граждан, ставших шехидами за освобождение наших земель, и исполнен государственный гимн Азербайджана.

По окончании презентации видеоролика под названием "Победоносный Верховный главнокомандующий, азербайджанцы мира с Вами!", отражающего неоценимые заслуги Победоносного Верховного главнокомандующего, снискавшего большой авторитет и доверие на международной арене, внесшего огромный вклад в развитие нашего государства, председатель комитета поздравил соотечественников, проживающих за рубежом, с Днем солидарности азербайджанцев мира.

Председатель ГКРД говорил о начале нового и важного этапа в области диаспорского строительства на основе поручений и указаний главы государства, занимающего достойное место среди влиятельных государственных деятелей и политиков мира, отметил цели и задачи, стоящие перед нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, поблагодарил диаспору, осуществляющую самоотверженную деятельность для популяризации нашей победоносной Родины на высоком уровне.

Вслед за этим был представлен видеоотчет, отражающий работу комитета и азербайджанской диаспоры в 2021 году.

Участники мероприятия выразили признательность главе государства, постоянно проявляющему чуткое отношение и заботу об азербайджанцах мира, поздравили Победоносного Верховного главнокомандующего с 60-летним юбилеем, заявили, что всегда находятся рядом с Азербайджаном и его высшим политическим руководством.

Выступавшие особо поблагодарили Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханым Алиеву, внесшую важный вклад в сохранение и пропаганду в мире азербайджанского языка, истории, культуры.

Представители диаспор народов, питающих дружественное отношение к Азербайджану, а также различные зарубежные гости, в том числе литовский военный журналист, свидетель Ходжалинского геноцида, участник фильма "Бесконечный коридор" Ричард Лапаитис, президент Ассоциации Неаполь-Баку Джузеппе Канилио, известный политический обозреватель, журналист, автор книги "От Товуза до Карабаха" Малик Айюб Сумбал и другие в свих выступлениях выразили признательность за организацию столь важного мероприятия.

Участники конференции "Будем едины и солидарны!" подчеркнули, что ценят деятельность ГКРД, осуществляющего диаспорскую политику нашего государства.

На мероприятии были объявлены имена группы членов диаспоры, награжденных за пропаганду азербайджанского языка и культуры в зарубежных странах, важный вклад в работу диаспоры, плодотворную деятельность в развитии двусторонних и многосторонних связей нашей страны на международной арене медалью "За заслуги в диаспорской деятельности" и благодарностью.

Праздничная церемония, на которой были представлены подготовленные нашими соотечественниками различные музыкальные номера, завершилась исполнением Марша диаспоры.