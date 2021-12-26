https://news.day.az/society/1420136.html В Лянкяране автомобиль сбил насмерть 74-летнюю женщину - ВИДЕО
В Лянкяране автомобиль сбил насмерть 74-летнюю женщину - ВИДЕО
В селе Юхары Нувади Лянкяранского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Надир Балададаш оглу Алиев на автомобиле марки "ВАЗ-2106" с государственным регистрационным знаком 42-BR-566 сбил Софию Вахаб гызы Сафарову 1948 года рождения.
Раненую доставили в Лянкяранскую центральную районную больницу, но спасти ее жизнь не удалось.
По факту проводится расследование.
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