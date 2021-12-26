В Лянкяране автомобиль сбил насмерть 74-летнюю женщину

В селе Юхары Нувади Лянкяранского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Надир Балададаш оглу Алиев на автомобиле марки "ВАЗ-2106" с государственным регистрационным знаком 42-BR-566 сбил Софию Вахаб гызы Сафарову 1948 года рождения.

Раненую доставили в Лянкяранскую центральную районную больницу, но спасти ее жизнь не удалось.

По факту проводится расследование.