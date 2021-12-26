На сколько процентов производимые в Азербайджане маски защищают от вирусов?

Производимые в Азербайджане маски на 99% защищают людей от вирусов.

Об этом Trend сообщила руководитель Бакинской текстильной фабрики Сакина Бабаева, передает Day.Az.

По ее словам, основным материалом медицинской маски является медблаум.

"Этот слой, расположенный в середине трехслойной маски, предотвращает передачу вирусов извне в организм и наоборот. Однако маску нужно менять каждые четыре часа", - сказала Бабаева.

Она также отметила, что мнения о том, что маска не защищает от вируса, в корне ошибочны.

"Этот вирус - невидимый враг. Люди не видят медблаум в среднем слое маски. Это хорошо видно под микроскопом. Если люди увидели бы, как микробы проходят через верхний слой маски, как этот "поток" удерживается средним слоем, то таких утверждений не звучало бы", - добавила Сакина Бабаева.