Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер вечером сменится на северо-западный, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 3-6, днем - 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, местами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью от -3 до +2, днем - 0-5 градусов тепла.

Ночью и утром на дорогах в горных и предгорных районах есть вероятность образования гололедицы.