https://news.day.az/society/1420163.html В азербайджанской армии прошел курс для повышения квалификации психологов - ФОТО
В азербайджанской армии прошел курс для повышения квалификации психологов - ФОТО
В Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии завершился курс по организации воспитательной работы, предусмотренный в целях повышения квалификации психологов Управлением идеологической работы и морально-психологического обеспечения министерства обороны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны, курс был ориентирован на оценку психологического состояния военнослужащих, изучение социально-психологических процессов в воинских частях, в том числе послевоенных психологических процессов.
В завершение мероприятия офицерам, прошедшим курс, были выражены поздравления, им пожелали успехов в дальнейшей службе.
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