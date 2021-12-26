https://news.day.az/society/1420210.html В Азербайджане за сутки выявлено 511 случаев заражения COVID-19
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 614 630 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 595 098 человек вылечились, 8 297 скончались, число активных больных - 11 235.
В Азербайджане за сутки выявлено 511 случаев заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено еще 511 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1 178 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
13 пациентов с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 614 630 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 595 098 человек вылечились, 8 297 скончались, число активных больных - 11 235.
За последние сутки проведено 9 328, за прошедшее время - 5 817 708 тестов на коронавирус.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре