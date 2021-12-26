Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 20 989 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 2 047, вторую дозу получили 2 554 человека, "бустерную дозу" - 16 388 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 224 584, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 157 954, вторую дозу получили 4 662 012 человек, "бустерную дозу" - 1 404 618 человек.