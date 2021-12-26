В Баку арестован мужчина, шантажировавший пользователей соцсетей - ФОТО
Выявлен человек, который, завладев личными фото и видео многих пользователей в социальных сетях, требовал от них деньги.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате операции, проведенной сотрудниками прокуратуры и полиции, был задержан житель Баку Кямран Искендеров, шантажировавший пользователей соцсетей.
В отношении К.Искендерова возбуждено уголовное дело по статье УК 182.1 (вымогательство путем шантажа), Бинагадинский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.
В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили эту информацию.
Отметим, прокуратура и милиция продолжают принимать меры по выявлению лиц, совершающих подобные противоправные действия в социальных сетях.
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