В Азербайджане более чем в 8 раз увеличат штраф за участие в азартных играх

В Азербайджане увеличиваются штрафы за участие в азартных играх.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в законопроекте "О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках", который завтра будет обсуждаться в Милли Меджлисе в третьем чтении.

По действующему законодательству, участие в азартных играх наказывается штрафом от 400 до 600 манатов с конфискацией игрового оборудования, а также вложенных в эти игры денег или другого имущества.

Согласно проекту, за участие в азартных играх будут штрафовать на 5000 манатов с конфискацией игрового оборудования, а также выплаченных за участие в этих играх денег или другого имущества, выигрышей, призов или других доходов.