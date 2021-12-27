В Геранбое автовоз с партией автомобилей попал в ДТП

В Геранбое произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке автомагистрали Баку-Газах, пролегающем через Геранбойский район, на мосту через Геранчай.

Водитель крупнотоннажного автовоза, на котором находились 5 легковых и один грузовой автомобили, не справился с управлением и врезался сначала в бетонную конструкцию моста через Геранчай, а затем в придорожные металлические ограждения.

От силы удара один из автомобилей упал с грузовика, другие также получили повреждения.

Водителю была оказана медицинская помощь на месте происшествия. В районе дорожно-транспортного происшествия возникли трудности в движении автомобилей.

Серьезный ущерб нанесен и дорожной инфраструктуре. Причины аварии выясняются.