В Геранбое автовоз с партией автомобилей попал в ДТП - ФОТО
В Геранбое произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке автомагистрали Баку-Газах, пролегающем через Геранбойский район, на мосту через Геранчай.
Водитель крупнотоннажного автовоза, на котором находились 5 легковых и один грузовой автомобили, не справился с управлением и врезался сначала в бетонную конструкцию моста через Геранчай, а затем в придорожные металлические ограждения.
От силы удара один из автомобилей упал с грузовика, другие также получили повреждения.
Водителю была оказана медицинская помощь на месте происшествия. В районе дорожно-транспортного происшествия возникли трудности в движении автомобилей.
Серьезный ущерб нанесен и дорожной инфраструктуре. Причины аварии выясняются.
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