Тяжелое ДТП в Баку, есть погибший и пострадавшие

В результате дорожно-транспортного происшествия в Сабунчинском районе Баку один человек погиб, еще четверо получили травмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано на территории поселка Мамедли.

Ханмирзаев Шахгусейн Хагани оглу 1988 года рождения, управляя автомобилем марки Mercedes, врезался в автомобиль марки AzSamand, за рулем которого находился Джамалладин Мамедов.

В результате аварии водитель Mercedes, а также его отец Хагани Ханмирзаев Шахгусейн оглу 1968 года рождения и мать Ханмирзаева Расмия Билал гызы получили тяжелые травмы.

Пассажир Azsamand Рамин Сабир оглу Алиев 1981 года рождения также получил травмы различной степени тяжести.

Водитель AzSamand Джамалладин Мамедов погиб на месте. Его тело было извлечено сотрудниками Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям и передано в морг.

На место происшествия привлечены сотрудники Сабунчинского районного управления полиции.

Как сообщил АПА сотрудник дорожно-патрульной службы Самир Азимов, водитель автомобиля марки AzSamand задремал за рулем, что и стало причиной аварии.