https://news.day.az/society/1420339.html В Баку пропала школьница
В Баку пропала школьница
В Баку пропала школьница.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ученица 9 класса образовательного комплекса №132-134 Фатима Ибрагимли, 2007 года рождения, проживающая в поселке Бадамдар Сабаильского района, вчера около 04:50 вышла из дома и не вернулась.
По факту в 41-м отделении полиции Сабаильского района проводится расследование.
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