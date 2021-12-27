В Баку пропала школьница.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ученица 9 класса образовательного комплекса №132-134 Фатима Ибрагимли, 2007 года рождения, проживающая в поселке Бадамдар Сабаильского района, вчера около 04:50 вышла из дома и не вернулась.

По факту в 41-м отделении полиции Сабаильского района проводится расследование.